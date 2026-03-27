Андрій Сибіга зустрівся із Марко Рубіо на полях саміту міністрів G7

Сьогодні, 27 березня, у Франції на саміті міністрів закордонних справ «Групи семи» глава української дипломатії Андрій Сибіга зустірівся із держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це йдеться у повідомленні Андрія Сибіги у соцмережі Х та у дописі Марка Рубіо.

"Я був радий поспілкуватися з державним секретарем США Марком Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Франції.Роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою. Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим для того, щоб змусити Москву припинити війну", – розповів міністр.

Він додав, що спілкувався із Рубіо про події на Близькому Сході і зазначив, що позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну, тому обидва мають зазнати консолідованого тиску.

"Практична допомога України державам Затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та контрибутора. Питання протидії російській агресії проти України має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного", – зазначив Андрій Сибіга.

Раніше на телеграм-каналі українського МЗС повідомили про початок другого дня участі Андрія Сибіги у зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи".

А Марко Рубіо написав, що їде до Франції на зустріч міністрів закордонних справ G7.

"Вирушаю до Франції на зустріч міністрів закордонних справ G7, де зустрінуся зі світовими лідерами щодо спільних для нас проблем безпеки у світі та можливостей вирішення ситуації на Близькому Сході та російсько-української війни", – йдеться у його повідомленні.