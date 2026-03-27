Унаслідок однієї з атак поранені двоє цивільних.

Російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді Сумської області. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог безпілотниками атакував об’єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді. Для забезпечення роботи систем життєзабезпечення задіяні генератори", – зазначає він.

Внаслідок однієї з атак постраждали двоє цивільних – жінка і чоловік. Вони перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Усі наслідки уточнюються. Працюють відповідні служби.