Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури, є поранені

Унаслідок однієї з атак поранені двоє цивільних.

Фото: Олег Григоров

Російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді Сумської області. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог безпілотниками атакував об’єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді. Для забезпечення роботи систем життєзабезпечення задіяні генератори", – зазначає він.

Внаслідок однієї з атак постраждали двоє цивільних – жінка і чоловік. Вони перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Усі наслідки уточнюються. Працюють відповідні служби.

