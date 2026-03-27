Російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді Сумської області. Відомо про постраждалих.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог безпілотниками атакував об’єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді. Для забезпечення роботи систем життєзабезпечення задіяні генератори", – зазначає він.
Внаслідок однієї з атак постраждали двоє цивільних – жінка і чоловік. Вони перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу.
Унаслідок атаки пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Усі наслідки уточнюються. Працюють відповідні служби.
- У Середино-Будській громаді Шосткинського району цивільний чоловік підірвався на російській міні.