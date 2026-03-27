Упродовж дня 27 березня росіяни майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок атак п'ятеро людей дістали поранень, серед них – дитина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах.

Унаслідок обстрілів пошкоджені перукарня, магазин, заправка, автомобілі, багатоквартирні і приватні будинки. Поранений 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 11-річна дівчинка, 50-річна жінка та 45-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там понівечені приватні будинки. Поранень дістав 37-річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні.

У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру, Грушівській та Новопільській громадах. Пошкоджена інфраструктура.