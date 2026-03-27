В Україні остаточно завершили оновлення правопису

27 березня остаточно завершили оновлення українського правопису.
Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
За його словами, українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної мови.
«Уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 «Питання українського правопису» — у зв’язку з тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис як стандарт державної мови», - ідеться в дописі Голови ВРУ на його фейсбук-сторінці.
- Новий український правопис набув чинності 30 травня 2019 року.
- У 2024 році Національна академія наук України повідомила, що в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Інституті української мови НАН України та Українському мовно-інформаційному фонді НАН України триває робота над вдосконаленням правопису та його доповненням новими положеннями.