В Україні остаточно завершили оновлення правопису

27 березня остаточно завершили оновлення українського правопису.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної мови.

«Уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 «Питання українського правопису» — у зв’язку з тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис як стандарт державної мови», - ідеться в дописі Голови ВРУ на його фейсбук-сторінці.