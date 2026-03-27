Глава МЗС Франції звинуватив Лаврова у брехні та спростував пропаганду РФ щодо України та міжнародного права

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро публічно відповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову, звинувативши його у брехні та пропаганді щодо України, міжнародного права та свободи медіа.

Напередодні Лавров виступив у вечірньому ефірі французького телеканалу, а Барро присвятив значну частину підсумкової пресконференції після зустрічі G7 у Парижі спростуванню російської пропаганди, пише Укрінформ.

"Пан Лавров учора ввечері зміг спокійно викласти свою пропаганду. Оскільки мій російський візаві персонально згадав мене у своєму монолозі, мені здавалося важливим зробити уточнення. Бо повторення брехні в прайм-тайм не перетворює її на правду", – зазначив Барро.

Французький міністр спростував кілька ключових тверджень Лаврова:

"Росія не захищає міжнародне право – ані в Ірані, ані в Україні, ані деінде. Не можна захищати міжнародне право, розв’язуючи агресивну війну. Не можна захищати міжнародне право, вторгаючись у сусідню країну. Не можна захищати міжнародне право, заперечуючи суверенітет націй. І безконтрольне застосування сили поза будь-якими правовими рамками - це не що інше, як звірячий прояв брутальності", – наголосив Барро.

Міністр додав, Росія не щадить цивільних, депортує українських дітей та стирає їхню ідентичність.

Барро також нагадав про трагедії в Бучі, Маріуполі, бомбардування лікарень, пологових будинків та шкіл.

"Ні, європейці не заплющують очі, коли їм це вигідно. Наша позиція абсолютно чітка. Усюди, де це відбувається, Франція засуджує порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права та мобілізується проти них. Пане Лавров, якщо ви шукаєте докази лицемірства, не шукайте далеко – вони у вашому власному таборі", – сказав французький міністр.

Барро підкреслив, що всі учасники G7 підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності, свободи та незалежності.