Півфінал плей-оф відбору до ЧС. Україна – Швеція. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 26 березня, збірна України зіграє проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору до Чемпіонату світу-2026.

Владислав Ванат під час матчу
Фото: EPA/UPG

21:30. І ще декілька світлин, які в народі вже скоро іменуватимуть історичними. Ігор Бєланов, Андрій Шевченко й Олег Блохін. Слова тут зайві. А чому вони зібралися разом? Показати, в якій оновленій формі гратиме збірна України з футболу. 

21:25. До старту матчу залишилося 20 (ДВАДЦЯТЬ!) хвилин. Саме час йти в магазин/аптеку.:)

21:23. Знаємо, що хочете ще пару світлин з тих поєдинків. Ловіть!!!

Артем Довбик (праворуч) святкує гол у ворота Швеції на Євро-2020
Фото: EPA/UPG
Олег Блохін та Андрій Шевченко обіймаються після перемоги України над Швецією
Фото: EPA/UPG
21:20. Історична довідка! Україна й Швеція двічі грали між собою в офіційних матчах. Українці перемагали двічі – у 2012-му і 2021-му на Чемпіонатах Європи. Цікаво, що обидва поєдинки завершилися внічию.

Артем Довбик забиває переможний гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020
Фото: EPA/UPG
Андрій Шевченко (ліворуч) забиває другий гол у ворота Швеції під час першого матчу збірної України на Євро-2012
Фото: EPA/UPG
21:15. Панове, поки чекаємо, рекомендую глянути, як наші гуляли Валенсією перед матчем. Віримо, що змогли налаштуватися на гру!

21:12. Наші сьогодні гратимуть у жовтому комплекті новенької форми. Ну красиво ж!

Комплекти форми матчу Україна – Швеція
Фото: УАФ
21:10. Одинадцятка шведів на гру: Нордфельдт – Гудмундссон, Лінделоф (К), Гін, Лагербільке – Нюгрен, Карлстрем, Аярі, Юханссон – Дьокереш, Еланга.

21:08. До вашої уваги стартовий склад збірної України на матч: Трубін – Тимчик, Забарний (К), Бондар, Миколенко – Калюжний, Ярмолюк, Судаков – Циганков, Ванат, Зубков.

21:05. Шановні, ми підготували для вас анонс матчу! Знаєте, скільки футболістів залишилися в лазаретах обох команд? Читайте в нашому матеріалі.

21:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами слідкуватимемо за матчем України й Швеції. Номінально домашній для українців поєдинок пройде в Валенсії, на арені «Сьютат де Валенсія». Переможець матчу гратиме за вихід до Чемпіонату світу з футболу проти переможця пари Польща – Албанія.

26 березня 2026 року. Валенсія. «Сьютат де Валенсія». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +11С.

Ласкаво просимо на півфінальний матч плей-оф відбору до Чемпіонату світу-2026 між Україною й Швецією 

Стартові склади:

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний (К), Бондар, Миколенко, Калюжний, Ярмолюк, Судаков, Циганков, Ванат, Зубков.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Швеція: Нордфельдт, Гудмундссон, Лінделоф (К), Гін, Лагербільке, Нюгрен, Карлстрем, Аярі, Юханссон, Дьокереш, Еланга.

Головний тренер – Грем Поттер (Велика Британія).

Арбітр – Жоау Пінейру (Португалія).

