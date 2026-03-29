ЦПД: Росія використовує спорт для прориву міжнародної ізоляції

Попри агресію РФ проти України, російські спортсмени поступово повертаються на міжнародну арену – цього разу через участь юніорських команд.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За інформацією ЦПД, жіноча юніорська збірна Росії з волейболу виступить на міжнародному турнірі в італійському місті Порденоне, який відбудеться 3–6 квітня. Команда братиме участь у змаганнях під державним прапором і гімном російської федерації.
Таке рішення стало можливим після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, ухваленої у грудні 2025 року. Згідно з нею, російських і білоруських юніорів дозволено допускати до міжнародних змагань із використанням державної символіки.
У центрі наголошують, що подібні кроки створюють небезпечний прецедент і фактично підривають логіку міжнародних санкцій. Попри те, що дорослі національні збірні формально залишаються відстороненими, юніорські команди вже отримують можливість представляти державу на світовій арені.
Існує ризик, що така практика пошириться і на інші види спорту.
"Росія ж використовує такі кейси для державної пропаганди — це подається як доказ "прориву ізоляції" та того, що "санкції не працюють", — ідеться у повідомленні.
Фахівці також звертають увагу, що теза "спорт поза політикою" є маніпулятивною. На міжнародних змаганнях спортсмени виступають як представники своїх держав, а використання національної символіки має чіткий політичний контекст.
У випадку Росії, яка веде повномасштабну війну проти України, допуск спортсменів під державним прапором означає ігнорування реальності агресії та підриває довіру до міжнародної спортивної спільноти.
- У лютому 2026 року Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що 10 спортсменів з Росії та Білорусі отримали запрошення від двосторонньої комісії для участі в змаганнях з пара альпійських лиж, пара лижних гонок та пара сноубордингу під прапорами своїх держав.