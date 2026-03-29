ЦПД: Росія використовує спорт для прориву міжнародної ізоляції

РФ повертається у міжнародний спорт через юніорські змагання.

Попри агресію РФ проти України, російські спортсмени поступово повертаються на міжнародну арену – цього разу через участь юніорських команд.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, жіноча юніорська збірна Росії з волейболу виступить на міжнародному турнірі в італійському місті Порденоне, який відбудеться 3–6 квітня. Команда братиме участь у змаганнях під державним прапором і гімном російської федерації.

Таке рішення стало можливим після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, ухваленої у грудні 2025 року. Згідно з нею, російських і білоруських юніорів дозволено допускати до міжнародних змагань із використанням державної символіки.

У центрі наголошують, що подібні кроки створюють небезпечний прецедент і фактично підривають логіку міжнародних санкцій. Попри те, що дорослі національні збірні формально залишаються відстороненими, юніорські команди вже отримують можливість представляти державу на світовій арені.

Існує ризик, що така практика пошириться і на інші види спорту.

"Росія ж використовує такі кейси для державної пропаганди — це подається як доказ "прориву ізоляції" та того, що "санкції не працюють", — ідеться у повідомленні.

Фахівці також звертають увагу, що теза "спорт поза політикою" є маніпулятивною. На міжнародних змаганнях спортсмени виступають як представники своїх держав, а використання національної символіки має чіткий політичний контекст.

У випадку Росії, яка веде повномасштабну війну проти України, допуск спортсменів під державним прапором означає ігнорування реальності агресії та підриває довіру до міжнародної спортивної спільноти.