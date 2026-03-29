Вночі і вранці 29 березня російські війська атакували місто Слов'янськ Донецької області із РСЗВ та дронами. У центрі міста пошкоджено готель. Відомо про постраждалого.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Вночі місто зазнало ворожого удару. РСЗВ. Влучання у гаражне товариство. Повністю зруйновано 16 гаражів, ще 23 пошкоджено", – ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Лях

Також уранці ворожий БпЛА ударив по центральній частині. Пошкоджено будівлю готелю та дорожнє покриття біля нього, 4 прилеглі багатоповерхові будинки і 3 автівки.

"На даний час відомо про одного постраждалого. Чоловік госпіталізований. Йому надається необхідна допомога", – додає Лях.

