Горіть, як Усть-Луга
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Суспільство / Війна

Російський дрон атакував готель у центрі Слов'янська на Донеччині

Уночі ворог завдав по місту артилерійського обстрілу.

наслідки російського обстрілу по Слов'янську
Фото: Вадим Лях

Вночі і вранці 29 березня російські війська атакували місто Слов'янськ Донецької області із РСЗВ та дронами. У центрі міста пошкоджено готель. Відомо про постраждалого.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Вночі місто зазнало ворожого удару. РСЗВ. Влучання у гаражне товариство. Повністю зруйновано 16 гаражів, ще 23 пошкоджено", – ідеться у повідомленні.

Також уранці ворожий БпЛА ударив по центральній частині. Пошкоджено будівлю готелю та дорожнє покриття біля нього, 4 прилеглі багатоповерхові будинки і 3 автівки.

"На даний час відомо про одного постраждалого. Чоловік госпіталізований. Йому надається необхідна допомога", – додає Лях.

Читайте також
