Папа Лев відвідав Монако. Це був перший за декілька століть візит понтифіка у князівство

Папа Римський Лев XIV у суботу здійснив одноденний візит до Монако – мікродержави на Французькій Рив’єрі, і закликав її жителів ділитися своїм багатством та допомагати нужденним.

Про це пише Reuters.

Лев став першим папою за майже п’ять століть, який відвідав це заможне середземноморське князівство. У Ватикані зазначили, що він хотів показати: навіть малі країни можуть відігравати значну роль на світовій арені.

Папа прибув після 90-хвилинного перельоту гелікоптером із Ватикану та спершу зустрівся з князем Альбером – главою держави Монако. Він вручив Альберу яскраву мозаїчну роботу ватиканської майстерні із зображенням святого Франциска Ассізького – сина заможного італійського купця XIII століття, який відмовився від спадку, щоб допомагати бідним.

У своїй промові в резиденції князя Лев закликав жителів Монако «поставити своє процвітання на службу праву і справедливості».

Події під час візиту проходили з традиційною урочистістю папських поїздок, однак людей було небагато – небагато хто вийшов на вулиці, коли понтифік проїжджав відкритим папамобілем територією країни площею лише 2,08 км².Монако – друга найменша держава у світі після Ватикану та одна з небагатьох країн, де католицизм є державною релігією.

Під час зустрічі з місцевими католиками папа, схоже, підтримав рішення князя Альбера торік накласти вето на законопроєкт, який передбачав легалізацію абортів. Лев закликав католиків і надалі виступати «на захист людської особи» – формулювання, яке часто використовують у церковній риториці проти абортів і смертної кари. Вето Альбера 2025 року мало переважно символічний характер, оскільки у сусідній Франції аборти є конституційним правом.

Лев – перший папа зі США. Він був обраний у травні після смерті Папи Франциска. Його візит до Монако став лише другим закордонним після Італії.

70-річний понтифік перебуває у доброму здоров’ї та у квітні здійснить масштабне турне чотирма країнами Африки, а в червні також відвідає Іспанію з тижневим візитом.