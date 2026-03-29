ЗМІ: суд у Ростові-на-Дону засудив від 5,5 до 19 років колонії трьох українських військовополонених

У Росії засудили трьох українців, які потрапили в полон під час облоги "Азовсталі" у Маріуполі.

ЗМІ: суд у Ростові-на-Дону засудив від 5,5 до 19 років колонії трьох українських військовополонених
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії виніс вирок трьом українцям, які потрапили в полон під час оборони заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє Медіазона з посиланням на пресслужбу російського суду.

Звинувачення всім трьом предявили через службу в бригаді "Азов". Їх засудили до різних термінів ув’язнення.

Серед засуджених 54-річний Сергій Близнюк, якого засудили до 18 років позбавлення волі, 36-річний Геннадій Бибочкін, засуджений до 19 років суворого режиму, Володимиру Реві присудили 5,5 років колонії.

Близнюка та Бибочкіна звинуватили в участі у терористичній спільноті та навчанні тероризму, а Реву засудили лише за участь.

Як пише "Медіазона", Сергій Близнюк почав служити у Національній гвардії України у 2014 році, а через чотири роки перевівся в "Азов", де служив кулеметником. 8 березня 2022 року він отримав тяжкі поранення під час вуличних боїв і був евакуйований до бункера "Азовсталі". 18 травня Близнюк здався російським військам. Тоді ж у полон потрапив і Бибочкін.

Рева прослужив в "Азові"  близько трьох місяців. Він був водієм взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону. Він отримав найм’якший вирок, бо до п’яти із половиною років бійців "Азову" раніше не засуджували, пише видання.

