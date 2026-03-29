Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, є перебої з електропостачанням

Уночі 29 березня російські окупанти вкотре здійснили обстріли по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу", – ідеться у повідомленні.

Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів виникли перебої з електропостачанням.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків.