Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, є перебої з електропостачанням

Уночі 29 березня російські окупанти вкотре здійснили обстріли по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу", – ідеться у повідомленні.
Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів виникли перебої з електропостачанням.
На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків.
- У ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано кілька десятків безпілотників. У місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру.
- У Приморському району БПЛА вдарив по даху пологового будинку. Персонал та пацієнтки на цей час перебували в укритті.
- До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них загинули.