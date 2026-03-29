Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, є перебої з електропостачанням

Ворог пошкодив енергетичний об'єкт на Одещині.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, є перебої з електропостачанням
наслідки російських обстрілів по Одещині
Фото: Одеська ОВА

Уночі 29 березня російські окупанти вкотре здійснили обстріли по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог знову завдав підступних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено обʼєкт енергетики. Один з дронів влучив у приватний житловий будинок, частково зруйнувавши фасад. Також є пошкодження на території дачного кооперативу", – ідеться у повідомленні. 

Фото: Одеська ОВА

Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку в низці населених пунктів виникли перебої з електропостачанням. 

Фото: Одеська ОВА

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває оцінка завданих збитків та усунення наслідків.

  • У ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано кілька десятків безпілотників. У місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. 
  • У Приморському району БПЛА вдарив по даху пологового будинку. Персонал та пацієнтки на цей час перебували в укритті. 
  • До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них загинули.  
