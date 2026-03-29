Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, двоє – поранені

Під ворожими обстрілами опинилися 42 населені пункти Херсонської області.

Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби РФ здійснила обстріли 42 населених пунктів Херсонської області. Загинула людина, двоє поранені. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Благовіщенське, Білозерка, Біляївка, Веселе, Високе, Вірівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Львове, Микільське, Молодіжне, Монастирське, Наддніпрянське, Незламне, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Новорайськ, Одрадокам’янка, Ольгівка, Осокорівка, Паришеве, Придніпровське, Приозерне, Розлив, Садове, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чарівне, Червоне, Станіслав, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили церкву,  адмінбудівлю, фермерське господарство та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. 

