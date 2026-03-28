Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Укрзалізниця нарощує фізичний захист своїх енергооб’єктів. Уряд спрямував на це додатково 528,5 млн грн

Передусім йдеться про підстанції.

Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця нарощує фізичний захист енергооб’єктів. Уряд спрямував на це додатково 528,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба компанії. 

“Укрзалізниця продовжує будівництво захисних споруд для власних інфраструктурних об’єктів, передусім — підстанцій, від яких залежить стабільність енергоживлення залізничної мережі. А відтак — стабільність руху пасажирських та вантажних поїздів”, — йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що розгортання захисту стартувало ще у 2022 році. У 2025 році розпочалося будівництво посилених захисних споруд для підстанцій, адже ворог значно наростив силу та точність ударів по об’єктах залізниці. Тоді за ініціативи Мінрозвитку УЗ було виділено понад 800 млн грн на будівництво першої черги споруд для захисту тягових підстанцій.

У цю роботу залучено десятки залізничних бригад будівельників та енергетиків, які працюють 24/7 по всій країні. Більшість об’єктів першої черги вже зведено. В найкоротші терміни.

Нині ж, в межах розгортання Планів стійкості, уряд фінансує розширення програми — будівництво споруд другої черги. Підготовчі будівельні роботи розпочинаються негайно, адже задача — звести посилений захист й на нових об’єктах так само в найкоротші терміни з дотриманням усіх вимог.

Будівництво обох черг захисних споруд є частиною загального Плану стійкості Укрзалізниці, який охоплює основні напрямки захисту та накопичення резервів для швидкого відновлення. 

Зазначимо, що останніми місяцями окупанти посилили обстріли залізничної інфраструктури України.

Читайте також
