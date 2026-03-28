До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них загинули.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на зараз 14 людей отримують допомогу. Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення.

Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.