До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них загинули.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Станом на зараз 14 людей отримують допомогу. Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення.
Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.
- Раніше ми повідомляли, що у ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано кілька десятків безпілотників. У місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру.
- У Приморському району БПЛА вдарив по даху пологового будинку. Персонал та пацієнтки на цей час перебували в укритті.
- Серед поранених були, зокрема, 9-річний хлопчик, п'ятеро жінок віком 29-87 років, пʼятеро чоловіків віком 42-80 років.