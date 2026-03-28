Зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу

Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення. 

Зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу
Фото: Telegram ДСНС

До 16 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу, двоє з них загинули. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на зараз 14 людей отримують допомогу. Двоє з них перебувають у важкому стані через отримані опіки та поранення. 

Стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості та задовільний.

  • Раніше ми повідомляли, що у ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано кілька десятків безпілотників. У місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. 
  • У Приморському району БПЛА вдарив по даху пологового будинку. Персонал та пацієнтки на цей час перебували в укритті.
  • Серед поранених були, зокрема, 9-річний хлопчик, п'ятеро жінок віком 29-87 років, пʼятеро чоловіків віком 42-80 років. 
﻿
