В Україні відреагували на слова глави Rheinmetall, який назвав українських виробників дронів «домогосподарками з 3D-принтерами»

Один з виробників зауважив, що якщо безпілотника, створеного українськими “домогосподарками”, достатньо, щоб знищити танки та артилерію, тоді настала ера “домогосподарок”.

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер
Фото: EPA/UPG

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic Саймоном Шустером висловився щодо українських дронів.

Шустер пише, що коли згадав про дрони, які Україна так ефективно використовувала проти російських танків, голова правління та генеральний директор компанії Армін Паппергер різко відмахнувся. «Це як гратися з Lego», – сказав він мені.

Журналіст зазначає, що Паппергер не очікує, що українські дрони зруйнують його галузь. «У чому полягає інновація України?» – запитав Паппергер. «У них немає якогось технологічного прориву. Вони роблять інновації за допомогою своїх маленьких дронів і кажуть: «Вау!» І це чудово. Хай там що. Але це не технології Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

Шустер згадав українські компанії Fire Point та Skyfall. Зі свого боку Паппергер назвав цих виробників «українськими домогосподарками», у яких «на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів».

Згодом у соцмережі Х Саймон Шустер повідомив, що поспілкував з одним із провідних виробників дронів в Україні, компанією Skyfall, і у них відреагували на слова Паппергера: «Якщо дрона, виготовленого українськими «домогосподарками», достатньо, щоб знищити танки та артилерію... Гадаю, офіційно настала ера «домогосподарок».

﻿
