Генштаб: Сили оборони уразили "Ярославський" НПЗ, Усть-Луга і Приморськ продовжує горіти

Також уражено район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині та низку важливих об'єктів на ТОТ.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ у ніч на 28 березня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Ярославський” у Ярославської області Росії.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Унаслідок влучання на території російського НЗП зафіксовано загорання.

Ярославський НПЗ – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція Ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, упродовж минулої доби, Сили оборони успішно уразили склади пально-мастильних матеріалів в околицях Донецька, боєприпасів - поблизу Мангуша та Глибокого, ремонтний підрозділ - в районі Прохорівки, що на тимчасово окупованій Донеччині, пункт управління БпЛА - біля Нової Каховки та командно-спостережний пункт противника - поблизу Любимівки, що на Херсонщині.

Також уражено район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на тимчасово окупованій території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу Унечі Брянської області рф. У Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу "НОВАТЕК-Усть-Луга" та нафтового терміналу "Транснєфть-порт Приморск".