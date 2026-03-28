Зеленський: Україна не втрачає ринок ППО-дронів, попри заяви виробників

Україна вже активно працює на міжнародному ринку та укладає довгострокові угоди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не втрачає позиції на ринку дронів ППО, попри заяви окремих виробників про «втрачене вікно можливостей».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнбрифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.UA.

Глава держави категорично відкинув такі твердження: "Це не правда. Я наводив приклад однієї з компаній, яка передала тисячу перехоплювачів одній країні. Компанія дуже відома і країна дуже відома".

Водночас він підкреслив, що подібні контракти не є показовими: "З одного боку це звучить якось так міцно — тисячу перехоплювачів. З іншого боку це три з половиною мільйони доларів".

Президент наголосив на виробничих можливостях України: "Ми в день, в принципі, виробляємо сьогодні, можемо виробляти дві тисячі, але грошей є на тисячу. Тому це не є проблемою".

Він також зазначив, що Україна могла б навіть безкоштовно передати подібну кількість дронів партнерам: "Ми могли б цьому партнеру просто так віддати ці перехоплювачі".

Водночас Зеленський розкритикував підхід окремих компаній до експорту.

"Так воно не вийде, що компанія продає дрон, вона вважає, що вона найрозумніша, а потім звертається до наших військових — дайте вибухівку... Бойова частина, вибачте, це вибухівка. Вона у нашого війська".

Президент також звернув увагу на запити іноземних партнерів після таких контрактів.

"А ще тепер країна звертається до наших військових, щоб вони навчили інших, як їх правильно застосовувати в бойових діях… І я кажу — ні", — зазначає він.

Глава держави розкритикував публічні заяви компаній про "втрачений експорт": "Це що, великі гроші для компанії — 3,5 мільйони доларів, яка мала тільки перший контракт від нас 300 мільйонів євро". І додав, що такі заяви звучать досить "несерйозно".

За словами глави держави, Україна вже працює над довгостроковими угодами:

"Я вважаю, що 10-річні контракти стратегічного рівня вже з трьома країнами… мільярдів, не мільйонів", – каже він.

Зеленський додав, що "ми (Україна, - ред.) не втратимо, бо будемо контролювати, щоб нашим бійцям достатньо залишалося".

Зеленський також заявив, що владі відомо про близько десяти виробництв, які, за його словами, створювалися за кордоном без належної координації з державою.

Він попередив, що такі дії можуть мати негативні наслідки для самих компаній.

Президент окремо підкреслив, що у вартості дронів є не лише технології: "Вартість того чи іншого дрону — це не тільки деталь, не тільки інженерна робота… це іще наші військові. Це всі ці оператори, хлопці, які були і поранені, і загиблі".

Зеленський підсумував, що Україна буде розвивати експорт, але під контролем держави. Він наголошує, що "Україна буде давати систему, буде продавати саме так. Заробляти гроші буде Україна. При цьому контролювати, щоб у хлопців на полі бою було всього достатньо".

Президент наголосив: "Додаткові гроші вкладаються виключно в Україну і в нашу армію".