«Слуга народу» створила Президію партії для швидких рішень та оновила кадри

На позачерговому з'їзді партія ухвалила нову редакцію статуту.

Партія «Слуга народу» на позачерговому з’їзді ухвалила нову редакцію статуту, ключовим елементом якої стало створення Президії — оперативного органу управління для швидкого реагування на виклики воєнного часу.

Як заявив голова партії Олександр Корнієнко, створення Президії продиктоване не політичною кон’юнктурою.

«Створення оперативного органу — Президії — це про здатність партії швидко реагувати на виклики», — наголосив він.

До складу нового органу увійшли сам Корнієнко, голова Політичної ради Давид Арахамія, очільник Національної ради громад Олександр Завітневич, а також новообрані заступники голови партії.

Паралельно з’їзд оновив керівництво: делегати одноголосно переобрали Арахамію головою Політради, а Завітневича — головою Нацради громад.

Окремий блок рішень стосувався додаткових кадрових змін. 

У партії запровадили інститут заступників голови: Віталій Безгін відповідатиме за роботу з ТОТ, ВПО та мережею фракцій, Арсеній Пушкаренко — за партійне будівництво, а Вадим Галайчук — за міжнародну діяльність.

У межах посилення міжнародного напрямку Євгенія Кравчук призначили спеціальною представницею партії для роботи з європейськими політичними структурами.

