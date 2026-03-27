«Слуга народу» створила Президію партії для швидких рішень та оновила кадри

Партія «Слуга народу» на позачерговому з’їзді ухвалила нову редакцію статуту, ключовим елементом якої стало створення Президії — оперативного органу управління для швидкого реагування на виклики воєнного часу.

Як заявив голова партії Олександр Корнієнко, створення Президії продиктоване не політичною кон’юнктурою.

«Створення оперативного органу — Президії — це про здатність партії швидко реагувати на виклики», — наголосив він.

До складу нового органу увійшли сам Корнієнко, голова Політичної ради Давид Арахамія, очільник Національної ради громад Олександр Завітневич, а також новообрані заступники голови партії.

Паралельно з’їзд оновив керівництво: делегати одноголосно переобрали Арахамію головою Політради, а Завітневича — головою Нацради громад.

Окремий блок рішень стосувався додаткових кадрових змін.

У партії запровадили інститут заступників голови: Віталій Безгін відповідатиме за роботу з ТОТ, ВПО та мережею фракцій, Арсеній Пушкаренко — за партійне будівництво, а Вадим Галайчук — за міжнародну діяльність.

У межах посилення міжнародного напрямку Євгенія Кравчук призначили спеціальною представницею партії для роботи з європейськими політичними структурами.