FT: Сенатори США хочуть запровадити санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні

Сенатори США хочуть запровадити санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні, пише Financial Times.

Якщо документ, відомий як Block Putin Act («Закон про блокування Путіна»), буде ухвалено, він зобов’яже президента США Дональд Трамп запровадити фінансові санкції та візові обмеження щодо угорських чиновників, пов’язаних із закупівлями російських нафти і газу та спробами перешкоджати підтримці України.

Ініціатива з’явилася на тлі того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує виділення Україні кредиту ЄС на €90 млрд напередодні парламентських виборів. За опитуваннями, його партія може втратити владу, хоча провладні дослідження показують незначну перевагу.

Орбан, якого вважають союзником Путін, звинувачує Київ у перешкоджанні постачанню російської нафти через нафтопровід «Дружба», що проходить територією України.

Законопроєкт подають сенатори Джин Шахін (демократка) та Том Тілліс (республіканець), співголови групи спостерігачів Сенату при НАТО. Вони критикують залежність Європи від російських енергоносіїв.

Попри зусилля більшості країн Європи зменшити імпорт російської енергії після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, Угорщина та Словаччина, навпаки, посилили залежність.

Тілліс заявив, що США та союзники мають залишатися єдиними у підтримці України та припиненні фінансування війни РФ. За його словами, законопроєкт має притягнути угорських чиновників до відповідальності та дати Будапешту можливість повернутися до спільної позиції союзників.

Трамп, який підтримує Орбана, раніше критикував Європу за закупівлю російських енергоносіїв під час війни та закликав активніше підтримувати Україну.

Текст законопроєкту не містить прямої згадки Орбана як об’єкта санкцій — рішення щодо конкретних осіб ухвалюватиме адміністрація США.

Угорські посадовці не прокоментували ситуацію. Тим часом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтримує тісні контакти з Росією та неодноразово зустрічався з очільником МЗС РФ Сергій Лавров після початку війни.

Партія Фідес зробила антиукраїнську риторику ключовою темою передвиборчої кампанії та наполягає на збереженні імпорту російської нафти. Орбан також заявив, що розблокування фінансування для України залежить від відновлення транзиту нафти через «Дружбу»: «Немає нафти — немає грошей».