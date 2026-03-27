Зеленський розповів про обмін полоненими та труднощі переговорного процесу

Упродовж цього місяця може відбутись ще один обмін.

Володимир Зеленський розповів, під час його робочого візиту до Саудівської Аравії обговорювали, серед іншого, обмін полоненими. Президент заявив, що Україна постійно працює в цьому питанні. За його словами, ще один обмін полоненими може бути упродовж місяця.

"Складно казати, тому що потім може зірватися. Тому без деталей працюємо і над цим питанням", - заявив Зеленський.

Він також розповів про тристоронні перемовини з Росією та США, які раніше відбувались в країнах Близького Сходу.

Є труднощі в подальших проведеннях зустрічей через те, що американці можуть зустрітись лише в США, з міркувань безпеки. А Росія може всюди, тільки не в США. Тому поки немає часу та місця проведення наступних переговорів.