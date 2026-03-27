Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Зеленський розповів про обмін полоненими та труднощі переговорного процесу

Упродовж цього місяця може відбутись ще один обмін.

Володимир Зеленський на 62-й Мюнхенській безпековій конференції
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський розповів, під час його робочого візиту до Саудівської Аравії обговорювали, серед іншого, обмін полоненими. Президент заявив, що Україна постійно працює в цьому питанні. За його словами, ще один обмін полоненими може бути упродовж місяця.

"Складно казати, тому що потім може зірватися. Тому без деталей працюємо і над цим питанням", - заявив Зеленський.

Він також розповів про тристоронні перемовини з Росією та США, які раніше відбувались в країнах Близького Сходу.

Є труднощі в подальших проведеннях зустрічей через те, що американці можуть зустрітись лише в США, з міркувань безпеки. А Росія може всюди, тільки не в США. Тому поки немає часу та місця проведення наступних переговорів.

