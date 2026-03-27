Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Володимир Зеленський розповів про підсумки візиту в Саудівську Аравію

Президент домовляється з країнами Близького Сходу щодо постачання Україні дизелю.

Володимир Зеленський розповів про підсумки візиту в Саудівську Аравію
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України розповів про підсумки робочого візиту в Саудівську Аравію.

Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти країнам Близького Сходу саме системністю, якої немає у світі. "Це і системи радіоелектронної боротьби і мала ППО, також заходах боротьби проти шахедів".

Президент вкотре наголосив, що Росія точно допомагає Ірану. А Україна дає точну експертизу країнам для захисту цивільної інфраструктури та людей.

Серед іншого, Зеленський повідомив, що веде перемовини з країнами Близького Сходу щодо забезпечення України дизелем. 

"Це важливе питання для безпеки України і я це вирішую. 90% із можливого дефіциту пального, це саме дизельне пальне", - розповів Зеленський.

  • 26 березня Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії.
  • Україна та Саудівська Аравія домовилися про оборонне співробітництво. Угоду підписали представники міністерств оборони перед зустріччю президента України та спадкоємного принца Саудівської Аравії.
Читайте також
