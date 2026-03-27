Володимир Зеленський розповів про підсумки візиту в Саудівську Аравію

Президент України розповів про підсумки робочого візиту в Саудівську Аравію.

Володимир Зеленський заявив, що Україна може допомогти країнам Близького Сходу саме системністю, якої немає у світі. "Це і системи радіоелектронної боротьби і мала ППО, також заходах боротьби проти шахедів".

Президент вкотре наголосив, що Росія точно допомагає Ірану. А Україна дає точну експертизу країнам для захисту цивільної інфраструктури та людей.

Серед іншого, Зеленський повідомив, що веде перемовини з країнами Близького Сходу щодо забезпечення України дизелем.

"Це важливе питання для безпеки України і я це вирішую. 90% із можливого дефіциту пального, це саме дизельне пальне", - розповів Зеленський.