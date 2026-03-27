Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн гривень

Обшуки у справі про фіктивний продаж зерна

На Київському агропідприємстві викрили схему фіктивного продажу кукурудзи на 63 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник.

Підозрювані уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє.

Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн).

Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 млн грн.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу. Вилучено фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

"Під час перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився", - йдеться в повідомленні.

Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.