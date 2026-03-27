Споживання електроенергії в Україні знижується через потепління

Через російські атаки є знеструмлення на Харківщині та Херсонщині.

В Україні знижується споживання електроенергії через потепління. Водночас у двох областях через обстріли є відключення.

Про це розповіли в Укренерго.

Внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів на ранок є нові знеструмлення у Харківській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 27 березня, станом на 9:30, його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер.

Причиною цього є потепління в усіх регіонах України та ясна погода на більшості території, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.Вчора, 26 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 25 березня.

В Укренерго рекомендують перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Також закликають споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00.