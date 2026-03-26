Влада Києва обіцяє профінансувати встановлення блочно-модульних котелень для будинків

Розміщення блочно-модульних котелень і пов'язаних з ними мереж для багатоквартирних будинків в Києві включили в міську програму співфінансування.

Таке рішення прийняла Київрада на сесії 26 березня, передає кореспондентка LB.ua.

В рамках програми з міського бюджету фінансується 90% вартості проєкту, а 10% мають сплатити співвласники будинку.

Депутати підтримали зміни до існуючого "Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", доповнивши його пунктом про розміщення блочно-модульних котелень, а також пов'язаних з ними мереж та обладнання електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого пов'язаного обладнання, необхідного для забезпечення тепловою енергією будинку (будинків).

"Ми повинні дати киянам механізм, який дозволить за технічної можливості підключити свій будинок до альтернативного тепло джерела. Мова зараз про житлові будинки, які найбільше постраждали у зоні діяльності ТЕЦ-4,5,6. Кияни мають вибір: співфінансувати та обслуговувати власну маленьку котельню чи сподіватися, що ракета не влучить знову в центральну ТЕЦ", - , - прокоментував проєкт рішення один з його авторів, голова комісії Київради з питань ЖКГ Олександр Бродський.

За словами голови комісії ЖКГ, програма співфінансування працює для всіх форм управління будинками, а не лише для ОСББ.