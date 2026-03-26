Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд затвердив порядок повернення історичних назв

Зокрема органи місцевого самоврядування зобов’язують враховувати рекомендації Українського інституту національної пам’яті, висновки НАН України та результати консультацій із корінними народами і громадськістю.

Перейменування вулиць (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба міськради Харкова

Кабінет Міністрів затвердив порядок повернення історичних назв географічним об’єктам, які містять символіку російської імперської політики.

Як розповіли у Мінекономіки, таке рішення дозволить забезпечити єдині підходи до перейменування по всій країні, системно очистити топонімію від імперських наративів та відновити історичну топонімію корінних народів. 

Цей документ визначає чіткий механізм дій для органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо виявлення географічних об’єктів із назвами, що містять символіку російської імперської політики, ухвалення рішень про повернення їм історичних назв і посилює участь громад у прийнятті відповідних рішень.

Зокрема порядок:

  • визначає механізми виявлення історичних географічних назв об’єктів, процедури підготовки відповідних пропозицій про перейменування;
  • зобов’язує органи місцевого самоврядування враховувати рекомендації Українського інституту національної пам’яті, висновки НАН України та результати консультацій із корінними народами і громадськістю;
  • встановлює особливості перейменування об’єктів. Зокрема, під час перейменуванування об'єктів, які знаходяться  на тимчасово окупованих територіях обов’язковими для врахування є висновки Національної комісії зі стандартів державної мови та Держгеокадастру.

У міністерстві кажуть, що головною метою цього рішення є забезпечення виконання законодавчих норм щодо деколонізації топонімії, відновлення історичної справедливості та збереження культурної спадщини корінних народів України. 

Порядок створює прозорий і зрозумілий механізм повернення історичних назв географічним об’єктам, і цей процес відбуватиметься із залученням наукової спільноти, корінних народів та громадськості.

Читайте також
