Уряд затвердив порядок повернення історичних назв

Зокрема органи місцевого самоврядування зобов’язують враховувати рекомендації Українського інституту національної пам’яті, висновки НАН України та результати консультацій із корінними народами і громадськістю.

Кабінет Міністрів затвердив порядок повернення історичних назв географічним об’єктам, які містять символіку російської імперської політики.

Як розповіли у Мінекономіки, таке рішення дозволить забезпечити єдині підходи до перейменування по всій країні, системно очистити топонімію від імперських наративів та відновити історичну топонімію корінних народів.

Цей документ визначає чіткий механізм дій для органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо виявлення географічних об’єктів із назвами, що містять символіку російської імперської політики, ухвалення рішень про повернення їм історичних назв і посилює участь громад у прийнятті відповідних рішень.

Зокрема порядок:

визначає механізми виявлення історичних географічних назв об’єктів, процедури підготовки відповідних пропозицій про перейменування;

зобов’язує органи місцевого самоврядування враховувати рекомендації Українського інституту національної пам’яті, висновки НАН України та результати консультацій із корінними народами і громадськістю;

встановлює особливості перейменування об’єктів. Зокрема, під час перейменуванування об'єктів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях обов’язковими для врахування є висновки Національної комісії зі стандартів державної мови та Держгеокадастру.

У міністерстві кажуть, що головною метою цього рішення є забезпечення виконання законодавчих норм щодо деколонізації топонімії, відновлення історичної справедливості та збереження культурної спадщини корінних народів України.

Порядок створює прозорий і зрозумілий механізм повернення історичних назв географічним об’єктам, і цей процес відбуватиметься із залученням наукової спільноти, корінних народів та громадськості.