Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації переселенців.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
“Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення”, – написала Свириденко.
Вона зазначила, що компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.
Подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа.
Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи.
- Минулого тижня уряд виділив 6.6 млрд грн на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб. Ідеться про новий компонент програми єВідновлення – "Житло для ВПО з ТОТ".