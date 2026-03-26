Подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн.

Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації переселенців.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

“Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа.

Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи.