​Київ закупив 1596 квартир для соціально вразливих категорій громадян, а передав менше 300, - звіт ТКК

Ще 1303 оплачені за бюджетні кошти квартири залишаються недобудованими.

​Київ закупив 1596 квартир для соціально вразливих категорій громадян, а передав менше 300, - звіт ТКК
Ілюстративне фото
Фото: moygrad.kiev.ua

На засіданні Тимчасової контрольної комісії з питань видатків бюджету у період воєнного стану затвердили черговий проміжний звіт, який засвідчив серйозні порушення у сфері забезпечення житлом соціально вразливих категорій громадян у Києві.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Зоя Ярош, звітуючи про роботу ТКК.

Вона зазначила, що Департамент будівництва та житлового забезпечення закупив 1596 квартир для дітей-сиріт, військових, багатодітних сімей та інших категорій громадян. З них фактично було передано лише 293 квартири.

"Таким чином, 1303 квартири, оплачені за кошти бюджету, залишаються недобудованими та непридбаними у користування громадян", - наголосила Ярош. 

Вона також повідомила, що ТКК встановила, що регламент закупівель, затверджений Департаментом, не забезпечує прозорості та конкурентності: відсутні відкриті торги, чіткі строки процедур та критерії оцінки житла.

Оголошення про закупівлю публікуються лише у газеті "Хрещатик Київ" та на сайті Департаменту, що обмежує публічність.

Також Департамент не надав повного пакету договорів. А в контрактах 2023 року вже у 2025-му внесли зміни, які розширюють перелік форс-мажорних обставин - таких як повітряні тривоги чи відключення електроенергії. Ці умови існували ще на момент укладання договорів, що може свідчити про спроби забудовників уникнути відповідальності.

Наразі Департаменту доручено до 1 липня 2026 року усунути порушення та розробити нові нормативні акти щодо закупівель.

