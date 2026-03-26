Вона «збільшила» в документах площу свого будинку.

Отримала підозру депутатка однієї з місцевих рад Пологівського району Запорізької області, яка через підроблені документи хотіла отримати компенсацію за знищене житло.

Про це повідомила Запорізька облпрокуратура.

За даними слідства, депутатка подала для державної реєстрації фальшиве рішення виконавчого комітету міської ради. У цьому документі реальну площу її будинку збільшили з 69 до 210 квадратних метрів. На підставі підробки вона оформила право власності на будинок із завищеними показниками, щоб згодом виставити державі більший рахунок.

Оскільки сума компенсації за знищене майно напряму залежить від його площі, фігурантка розраховувала отримати понад 2,8 мільйона гривень. Однак правоохоронці вчасно викрили махінацію та зупинили процес виплати. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

