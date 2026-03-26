У Запорізькій області депутатка намагалася отримати 2,8 млн грн компенсації за знищене житло

Вона «збільшила» в документах площу свого будинку.

Фото: прокуратура України

Отримала підозру депутатка однієї з місцевих рад Пологівського району Запорізької області, яка через підроблені документи хотіла отримати компенсацію за знищене житло.

Про це повідомила Запорізька облпрокуратура.

За даними слідства, депутатка подала для державної реєстрації фальшиве рішення виконавчого комітету міської ради. У цьому документі реальну площу її будинку збільшили з 69 до 210 квадратних метрів. На підставі підробки вона оформила право власності на будинок із завищеними показниками, щоб згодом виставити державі більший рахунок.

Оскільки сума компенсації за знищене майно напряму залежить від його площі, фігурантка розраховувала отримати понад 2,8 мільйона гривень. Однак правоохоронці вчасно викрили махінацію та зупинили процес виплати. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Як працює програма єВідновлення

  • Власники подають заяву через Дію → Сервіси → єВідновлення та отримують компенсацію за знищене майно.
  • Пріоритет мають військові, родини загиблих військових, люди з інвалідністю та багатодітні родини.
  • Компенсацію за знищене майно отримують двома способами: житловий сертифікат на купівлю нового житла, або у вигляді грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.
  • Торік Міністерство цифрової трансформації повідомило про спрощення вимог для підтвердження руйнування житла. Тепер власники зруйнованих домівок змогли простіше підтвердити руйнування через Дію — навіть якщо до житла фізично неможливо дістатися. Уряд для цього оновив правила дистанційного обстеження.
