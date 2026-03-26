Від початку доби на фронті відбулося 59 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжуються артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Іскрисківщина, Товстодубове, Кореньок, Бачівськ, Рижівка; а також Азарівка та Костобобрів Чернігівської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Кореньок Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському, Слов’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках на цей час атак противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве та Лиман.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Наразі триває одне боєзіткнення. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаудару.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не зафіксовані.