Головне за ніч та ранок четверга, 26 березня: атака на Одещину та Дніпро, удари по залізничній інфраструктурі, 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, стрілянина в Одесі, війна на Близькому Сході.

У ніч на 26 березня росіяни застосували ударні безпілотники в Одеській області. Удар було спрямовано на південь регіону.

За інформацією Ізмаїльської районної держадміністрації, ворог цілив у портову та енергетичну інфраструктуру. Пошкодження зафіксовано у місті Ізмаїл та Вилківській громаді на Дунаї. Вранці начальник ОВА Олег Кіпер написав, що постраждала одна людина. Внаслідок влучань виникли пожежі. Підрозділи ДСНС одночасно працювали на кількох локаціях. Роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Через атаку в окремих населених пунктах є перебої з електропостачанням, критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи.

Уночі під ударом знову перебували портова і залізнична інфраструктура України, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Люди не постраждали.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 боїв, майже третина із них – на Покровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного, Мирного.

Сили оборони уразили один пункт управління БпЛА та вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1210 окупантів, російський танк, 4 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 292 170 осіб.

Сьогодні, 26 березня, росіяни поцілили по Дніпру і пошкодили там будинок. Пʼятеро людей дістали поранень.

Станом на 11:45 було відомо, що 90-річна жінка, яка постраждала через ворожу атаку на Дніпро, госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо людей – на амбулаторному лікуванні. Це жінки 79 та 85 років і чоловіки 86 та 55 років.

Пожежу у чотириповерхівці рятувальники загасили. Пошкоджені житлові будинки та гімназія.

У ніч на 26 березня противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 100 запущених дронів – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

У Одеській області під час перестрілки із поліцією загинув чоловік, який відкрив вогонь по правоохоронцях.

У Нацполіції розповіли, що 45-річний одесит, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, під час перевірки документів почав стріляти з автомата у поліцейських і утік на авто. Унаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень.

Для затримання стрільця в області почали спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка: переховувався у недобудові. Під час перемовин він із третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці КОРД також відкрили вогонь. Чоловік загинув.

У поліції зазначають, що застосування сили було вимушеним - для припинення загрози життю правоохоронців.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!