Вночі ППО знешкодила 130 із 153 російських дронів

У ніч на 26 березня російська армія атакувала Україну 153 безпілотниками. ППО знешкодила 130 із них. Зафіксували влучання 16 дронів на 11 локаціях, падіння уламків у п’яти місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 26 березня (з 18:00 25 березня) противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 100 запущених дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 26 березня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.