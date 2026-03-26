​Армія РФ вчора втратила понад 1200 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1210 окупантів, російський танк, 4 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО. Також знищено 201 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб
- танків – 11 807 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.
- артилерійських систем – 38 795 (+49) од.
- РСЗВ – 1 698 (+2) од.
- засоби ППО – 1 337 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 198 389 (+2 038) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.
Дані уточнюються.