​Армія РФ вчора втратила понад 1200 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 292 170 осіб.

Ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео ГУР

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1210 окупантів, російський танк, 4 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО. Також знищено 201 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб 
  • танків – 11 807 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.
  • артилерійських систем – 38 795 (+49) од.
  • РСЗВ  – 1 698 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 198 389 (+2 038) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.
  • спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
