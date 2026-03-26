​Армія РФ вчора втратила понад 1200 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1210 окупантів, російський танк, 4 бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ та засіб ППО. Також знищено 201 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 292 170 осіб.

