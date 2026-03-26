Війна

Британія перехоплюватиме танкери російського "тіньового флоту"

Прем'єр дав дозвіл морським силам країни підійматися на борт суден.

Судно "тіньового флоту" Mersin
Фото: Bloomberg

Британський уряд оголосив, що відтепер військові мають повноваження перехоплювати у територіальних водах Сполученого Королівства танкери так званого російського "тіньового флоту".

Прем'єр-міністр Кір Стармер погодив можливість для морських сил країни затримувати судна, які проходять транзитом, і підійматися на борт для здійснення заходів в межах санкцій, запроваджених Лондоном проти нелегальних російських перевезень нафти і газу.

В уряді називають цей крок "ударом по флоту, який підживлює путінську варварську війну проти України". Стармер аргументував посилення нагляду за морськими шляхами кризою, яка виникла через операцію США проти Ірану і "дозволяє Путіну потирати руки, думаючи набити кишені через вищі ціни на нафту". 

Операторам "тіньового флоту" тепер доведеться обирати більше складні, тривалі і економічно невигідні маршрути в обхід важливих морських коридорів, таких як протока Ла-Манш. 

