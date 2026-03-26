На Одещині вночі ворог атакував 4 енергетичних обʼєкти ДТЕК, повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що руйнування значні, ремонти потребуватимуть часу.

На ранок енергетики вже перезаживили 31,5 тис. родин Одещини. Наразі без світла залишаються ще 33,4 тис. сімей.

“Працюємо на місці та робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію”, – йдеться у повідомленні.