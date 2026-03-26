Сьогодні, 26 березня, Київрада має ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн, повідомив столичний голова Віталій Кличко.

“До цього ми вже передбачили понад 10 млрд грн з бюджету міста. І Київ розпочав реалізацію першочергових, передбачених планом енергостійкості, заходів із підготовки до наступного опалювального сезону”, – написав мер.

Він додав, що також депутати повинні ухвалити рішення про прийняття з державної до комунальної власності столиці обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії.

Йдеться про 6 модульних когенераційних установок. Їх має передати столиці Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Це важливі питання для міста! Київ уже готується до наступної зими, яка буде складною”, – зауважив Кличко.

Він зазначив, що на минулому засіданні Київрада ухвалила план енергостійкості столиці. Рішення підтримали 92 депутати. Мер наголосив, що завдання всіх — столичної влади, комунальників, енергетиків — реалізувати заходи цього плану.

Зокрема, першочергові, необхідні для початку наступного опалювального сезону.

“Як ми говорили, масштаби столиці обумовлюють велику кількість заходів, видів і напрямків робіт. І, відповідно, їхню вартість. Ідеться про колосальні кошти. Загалом це понад 60 млрд грн. І кошти, які місто може виділити з бюджету, ми виділяємо. Але столиці обов'язково потрібна й підтримка держави: в фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами. Тому потрібно припинити політизувати питання енергостійкості! Зводити все до розмов: є план – немає плану”, — заявив Кличко.

Він зазначив, що треба говорити про конкретні речі, конкретні проєкти, допомогу, й працювати спільно – всім гілкам влади, всім службам. Консолідувати й ефективно розподілити ресурси: “Бо йдеться про те, як Київ, його мешканці пройдуть наступну зиму”.