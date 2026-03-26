Віталій Кличко
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Сьогодні, 26 березня, Київрада має ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн, повідомив столичний голова Віталій Кличко. 

“До цього ми вже передбачили понад 10 млрд грн з бюджету міста. І Київ розпочав реалізацію першочергових, передбачених планом енергостійкості, заходів із підготовки до наступного опалювального сезону”, – написав мер.

Він додав, що також депутати повинні ухвалити рішення про прийняття з державної до комунальної власності столиці обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії. 

Йдеться про 6 модульних когенераційних установок. Їх має передати столиці Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Це важливі питання для міста! Київ уже готується до наступної зими, яка буде складною”, – зауважив Кличко.

Він зазначив, що на минулому засіданні Київрада ухвалила план енергостійкості столиці. Рішення підтримали 92 депутати. Мер наголосив, що завдання всіх — столичної влади, комунальників, енергетиків — реалізувати заходи цього плану. 

Зокрема, першочергові, необхідні для початку наступного опалювального сезону.

“Як ми говорили, масштаби столиці обумовлюють велику кількість заходів, видів і напрямків робіт. І, відповідно, їхню вартість. Ідеться про колосальні кошти. Загалом це понад 60 млрд грн. І кошти, які місто може виділити з бюджету, ми виділяємо. Але столиці обов'язково потрібна й підтримка держави: в фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами. Тому потрібно припинити політизувати питання енергостійкості! Зводити все до розмов: є план – немає плану”, — заявив Кличко.

Він зазначив, що треба говорити про конкретні речі, конкретні проєкти, допомогу, й працювати спільно – всім гілкам влади, всім службам. Консолідувати й ефективно розподілити ресурси: “Бо йдеться про те, як Київ, його мешканці пройдуть наступну зиму”.

