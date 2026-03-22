ГоловнаКиїв

Рятувальники знайшли хлопця, що впав з п’ятиметрової висоти у покинутій будівлі на Поштовій площі у Києві

Юнак упав на місце пам’ятки археології та історії національного значення.

Фото: ДСНС Києва

Рятувальники Києва знайшли хлопця, який упав з висоти близько 5 метрів на місце пам’ятки археології у покинутій будівлі на Поштовій площі.

Про це повідомляють у ДСНС в місті Києві.

"21 березня о 20:15 на лінію "101" надійшло повідомлення від компанії молодих людей, які стали свідками падіння свого товариша з висоти близько 5 метрів у покинутій будівлі на Поштовій площі, що у Подільському районі столиці", – ідеться у повідомленні.

Впавши, хлопець опинився на місці пам’ятки археології та історії національного значення, де у 2015 році була розкопана вулиця доби України-Русі ХI–XII століття.

Фото: ДСНС у м. Києві

На місце події прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Поки проводився огляд зазначеного місцеперебування юнака, він зміг самостійно знайти вихід на поверхню, де на нього вже чекала профілактична бесіда щодо небезпеки подібного роду дозвілля.

Покинута будівля на Поштовій площі у Києві – недобудований вихід із підземного ТРЦ, який так і не ввели в експлуатацію через археологічні знахідки та юридичні суперечки. 

Вода в підземеллі, на місці недобудованого ТРЦ
Фото: Макс Требухов
Вода в підземеллі, на місці недобудованого ТРЦ

Усередині – провалля глибиною близько п’яти метрів, будівельне сміття й повна відсутність огороджень чи охорони, через що місце стало небезпечним для відвідувачів. Фасад споруди занедбаний, розмальований графіті та фактично відкритий для будь-кого, що вже кілька років становить ризик травмування. 

Більше про проблемну будівлю читайте у матеріалі Лесі Падалки "Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству".

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies