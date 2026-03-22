Рятувальники Києва знайшли хлопця, який упав з висоти близько 5 метрів на місце пам’ятки археології у покинутій будівлі на Поштовій площі.

Про це повідомляють у ДСНС в місті Києві.

"21 березня о 20:15 на лінію "101" надійшло повідомлення від компанії молодих людей, які стали свідками падіння свого товариша з висоти близько 5 метрів у покинутій будівлі на Поштовій площі, що у Подільському районі столиці", – ідеться у повідомленні.

Впавши, хлопець опинився на місці пам’ятки археології та історії національного значення, де у 2015 році була розкопана вулиця доби України-Русі ХI–XII століття.

Фото: ДСНС у м. Києві

На місце події прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Поки проводився огляд зазначеного місцеперебування юнака, він зміг самостійно знайти вихід на поверхню, де на нього вже чекала профілактична бесіда щодо небезпеки подібного роду дозвілля.

Покинута будівля на Поштовій площі у Києві – недобудований вихід із підземного ТРЦ, який так і не ввели в експлуатацію через археологічні знахідки та юридичні суперечки.

Фото: Макс Требухов Вода в підземеллі, на місці недобудованого ТРЦ

Усередині – провалля глибиною близько п’яти метрів, будівельне сміття й повна відсутність огороджень чи охорони, через що місце стало небезпечним для відвідувачів. Фасад споруди занедбаний, розмальований графіті та фактично відкритий для будь-кого, що вже кілька років становить ризик травмування.

Більше про проблемну будівлю читайте у матеріалі Лесі Падалки "Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству".