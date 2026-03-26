«Мадяр» відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Київрада розгляне залучення 1,5 млрд євро кредиту ЄБРР для будівництва метро на Троєщину

Проєкт рішення про залучення коштів міжнародних організацій розглянуть депутати на сесії 26 березня.

Київ розглядає можливість залучення кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку для продовження будівництва гілки метрополітену на Троєщину. Про це LB.ua стало відомо з тексту проєкту рішення, який внесено до порядку денного сесії Київради, призначеної на 26 березня. Міська влада планує спрямувати на будівництво метро 1,5 млрд євро запозичених коштів.

Проєкт рішення про запозичення кредитних коштів на метро з'явився ще в травні 2025 року. Гроші планують залучити на питання “технічної допомоги та підтримки, отримання галузевих консультацій, а також проектного моніторингу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з електродепо”. 

Сума 1,5 млрд євро потрібна для будівництва частини Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. А саме від станції "Глибочицька" (правий берег столиці) до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. 

Раніше профільний департамент КМДА повідомляв, що запланована для будівництва лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська".

Ця ділянка лінії метро на Троєщину фактично лежить в межах Подільського мостового переходу, перші дві черги якого здали в експлуатацію в 2024 і 2025 роках. Підрядником робіт на будівництві Подільського мосту з 2023 року є Група компаній “Автострада” Максима Шкіля.


﻿
