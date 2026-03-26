Також розглянуть питання про оформлення ділянок для «Київзеленбуду» під парки та сквери. Мер міста заперечив інформацію, що нібито йдеться про будівництво паркінгу чи чогось іншого на Пейзажній алеї.

Сьогодні, вперше з часу прийняття нових Правил надання земельних ділянок, на засіданні Київради запланований розгляд земельних питань. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

Зокрема, йдеться про закріплення ділянок під об'єкти «Київтеплоенерго» та ДТЕК. Мер зауважив, що це необхідно для заходів із посилення стійкості тепло- та енергосистеми столиці.

Також в земельному блоці – питання про оформлення ділянок для «Київзеленбуду» під парки, сквери – їх обслуговування, оновлення, створення комфортного середовища для киян.

“Зазначу, що лунали спекуляції, нібито йдеться про будівництво паркінгу чи чогось іншого на Пейзажній алеї. Це неправда й спекуляції! Тому звертаюся до киян довіряти офіційним ресурсам. А не маніпулятивним дописам сумнівних персонажів!” – написав мер.