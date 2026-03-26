Сьогодні, 26 березня, російські війська атакували Полтавську область. Вдень дрон ворога влучив у промисловий об’єкт у Полтавському районі, в вранці уламки пошкодили господарські споруди.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.

«Із самого ранку над Полтавщиною були виявлені ворожі безпілотники. По цілях працювали сили ППО. Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Миргородському районі пошкоджено дві господарські споруди. У Полтавському районі уламки безпілотника впали у приватному подвір’ї. Повідомлень про загиблих та травмованих не надходило», – розповів він.

Згодом написав, що у Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у промисловий обʼєкт. Інформації щодо пожежі не надходило. Обійшлося без постраждалих.