Сирський відвідав Південну операційну зону, де тривають інтенсивні бої

Олександр Сирський під час відвідування південного напрямку

Сили оборони відстежують перегруповання додаткових сил ворога в Південний операційній зоні. Про це розповів у Facebook головком Олександр Сирський за результатами поїздки на ці напрямки.

На півдні тривають інтенсивні бойові дії. На Гуляйпільському напрямку росіяни продовжують тиснути на оборонні позиції, повідомив головнокомандувач.

“Стримуємо противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка та інших – щодня близько 20 бойових зіткнень”, – сказав він.

Сирський провів зустрічі з командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах. Він обговорив з ними бачення покращення положення і варіанти дій.