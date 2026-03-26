Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Сирський відвідав Південну операційну зону, де тривають інтенсивні бої

Сили оборони стримують окупантів.

Олександр Сирський під час відвідування південного напрямку
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Сили оборони відстежують перегруповання додаткових сил ворога в Південний операційній зоні. Про це розповів у Facebook головком Олександр Сирський за результатами поїздки на ці напрямки.

На півдні тривають інтенсивні бойові дії. На Гуляйпільському напрямку росіяни продовжують тиснути на оборонні позиції, повідомив головнокомандувач. 

“Стримуємо противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка та інших – щодня близько 20 бойових зіткнень”, – сказав він.

Сирський провів зустрічі з командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах. Він обговорив з ними бачення покращення положення і варіанти дій. 

  • Сили оборони півдня ще понад тиждень тому повідомили про підготовку росіянами до перекидання додаткових засобів на Гуляйпільський напрямок. Активність росіян залишається високою – вони продовжують штурмові дії. Противник застосовує як тактику малих штурмових груп, так і механізовані атаки.

  • А командувач Сил безпілотних систем Бровді повідомив, що ворог скористався погіршенням погодних умов і розпочав весняно-літню наступальну кампанію. 

