ГоловнаЕкономікаДержава

Україна і ЄБРР обговорюють створення спеціального страхового фонд для захисту енергетики

Це дозволить розширити покриття страхових продуктів на портове зберігання, логістику та транспортування палива.

Україна і ЄБРР обговорюють створення спеціального страхового фонд для захисту енергетики
зустріч представників Мінекономіки і ЄБРР
Фото: Мінекономіки

Уряд планує створити спеціальний страховий фонд для захисту енергетичної та критичної інфраструктури воєнних ризиків.

Про це йшлося на зустрічі глави Мінекономіки Олексія Соболева із керівництвом ЄБРР, зокрема, з віцепрезидентом Марком Боуменом та керуючим директором Арвідом Тюркнером. 

У Мінекономіки зауважили, що уряд спільно з ЄБРР розглядає цей фонд як пріоритетний інструмент, оскільки Україна гостро потребує дієвих механізмів страхування для стабільної роботи енергосектору. 

Соболев сказав, що такий крок дозволить розширити покриття страхових продуктів також на портове зберігання, логістику та транспортування палива. Окрім створення фонду, сторони обговорили ефективніше використання гарантій ЄБРР за програмами UIF для фінансування енергетики.

Також на порядку денному були плани щодо приватизації державних банків та залучення технічної допомоги ЄБРР для зниження інвестиційних ризиків у цьому процесі. Окрему увагу приділили програмі RampUp, яка розроблена спільно зі Світовим банком для стимулювання відновлюваної енергетики. Запуск механізму зниження ризиків для нової генерації ВДЕ заплановано на найближчий час, а перші аукціони для наповнення коштів фонду очікуються вже восени 2026 року.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies