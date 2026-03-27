У перші шість днів дії програми “Кешбек на пальне” щодня нараховується близько 20 млн грн компенсації, який фінансується з бюджету Мінекономіки.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він наголосив, що це лише частина заходів підтримки, адже українська економіка наразі критично залежить від міжнародної допомоги.

З 20 березня по 1 травня українці зможуть отримати часткову компенсацію вартості пального: дизель – 15%, бензин – 10%, автогаз – 5%, але не більше 1000 грн на місяць.

Соболев пояснив, що кешбек можна використати на оплату комунальних послуг, придбання українських продуктів, книжок, ліків або донати на ЗСУ.

За його словами, програма також допомагає енергетичному сектору та зменшує заборгованість перед “Нафтогазом”.

Він зазначив, що уряд відмовився від зниження акцизів на пальне через ризики для оборонного бюджету та натомість обрав механізм кешбеку.

“Ми розглядали різні варіанти для зважування цінового шоку (на бензин та дизпаливо) для населення. Зміни акцизів, які впровадили деякі європейські країни – Італія, Іспанія, Австрія – вдарили би безпосередньо по армії, знизили фінансування оборони”, – заявив він.

“Обмеження цін призвело б до дефіциту пального та ринкових спотворень, яке вже було в 2022 році. Тому ми обрали варіант з кешбеком”, – додав міністр.