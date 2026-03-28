Україна та Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Катарі.
Він зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також на зустрічі був присутній Прем’єр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.
“Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років”, – сказав Зеленський.
Після закінчення зустрічі начальники Генеральних штабів країн підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.
Зеленський поінформував лідерів Катару про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки Росії і її тісну співпрацю з іранським режимом. “Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів”, – додав він.
- Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери держав обговорили співробітництво у сфері оборони та безпеки.
- 26 березня Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії. Україна та Саудівська Аравія домовилися про оборонне співробітництво