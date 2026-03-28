Україна та Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Начальники Генеральних штабів країн підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

Володимир Зеленський та Емір Катару шейх Тамім бін Хамадо Аль Тані
Фото: Сайт президент

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Катарі.

Він зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також на зустрічі був присутній Прем’єр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

“Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років”, – сказав Зеленський.

Після закінчення зустрічі начальники Генеральних штабів країн підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

Фото: Сайт президента

Зеленський поінформував лідерів Катару про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки Росії і її тісну співпрацю з іранським режимом. “Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів”, – додав він.

﻿
