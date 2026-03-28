Президенти України та ОАЕ домовилися про співробітництво в оборонній сфері

Глави держав обговорили ситуацію на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

Президенти України та ОАЕ домовилися про співробітництво в оборонній сфері
Володимир Зеленський та Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян
Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери держав обговорили співробітництво у сфері оборони та безпеки.

Про це президент Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Під час зустрічі Президент ОАЕ подякував за роботу української команди в Еміратах. "Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах", – наголошує президент України.

Лідери держав обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти. 

"Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам", – додає Володимир Зеленський.

Президент України подякував за зустріч та готовність працювати разом. Лідери домовились про співробітництво у сфері безпеки і оборони. Команди фіналізують деталі.

