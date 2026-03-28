Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Горіть, як Усть-Луга
Два кораблі з гуманітарною допомогою для Куби зникли після відправлення з Мексики

Розпочалася рятувально-пошукова операція щодо дев'яти членів екіпажів.

Негода біля узбережжя Куби, ілюстративне фото
Фото: Скріншот

У Карибському морі проводиться пошук двох суден, які ще 20 березня вирушили з Мексики в напрямку Куби, щоб перевезти гуманітарні вантажі в умовах американської нафтової блокади острова.

Як пише BBC, кораблі мали прибути до столиці Куби Гавани посеред цього тижня. Проте з ними було повністю втрачено зв'язок.

На борту були дев'ятеро членів екіпажів - громадяни Польщі, США, Куби і Франції. Капітан одного з кораблів записував для медіа відеоповідомлення упродовж кількох днів після початку вояжу, але згодом припинив це робити.

Мексиканські морські сили використовують "усі доступні засоби" під час проведення пошуково-рятувальної операції. Долею гуманітарної місії переймається і президент Куби Мігель Діаз-Канель.

Читайте також
