Два кораблі з гуманітарною допомогою для Куби зникли після відправлення з Мексики

У Карибському морі проводиться пошук двох суден, які ще 20 березня вирушили з Мексики в напрямку Куби, щоб перевезти гуманітарні вантажі в умовах американської нафтової блокади острова.

Як пише BBC, кораблі мали прибути до столиці Куби Гавани посеред цього тижня. Проте з ними було повністю втрачено зв'язок.

На борту були дев'ятеро членів екіпажів - громадяни Польщі, США, Куби і Франції. Капітан одного з кораблів записував для медіа відеоповідомлення упродовж кількох днів після початку вояжу, але згодом припинив це робити.

Мексиканські морські сили використовують "усі доступні засоби" під час проведення пошуково-рятувальної операції. Долею гуманітарної місії переймається і президент Куби Мігель Діаз-Канель.