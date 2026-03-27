Рубіо: війна з Іраном закінчиться за декілька тижнів

Держсекретар США заявив, що їм не потрібні військові сили для успіху.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція в Ірані закінчиться за тижні, а не місяці, і США не потрібні військові сили для успіху.

Про це він сказав журналістам, після зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції, передає Sky News.

Рубіо заявив, що Іран може вирішити запровадити систему стягнення плати за проїзд в Ормузькій протоці, але будь-яка постійна плата за проїзд на цьому водному шляху буде «неприйнятною».

Також Держсекретар США, відповідаючи на запитання журналістів про зв'язки між Москвою і Тегераном, заявив, що Росія не робить нічого для Ірану, що перешкоджало б військовим операціям США в країні або впливало б на них.

США запевняють, що можуть досягти всіх своїх цілей в Ірані без наземних військ. "Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу дій та можливості адаптуватися до непередбачених обставин, якщо вони виникнуть», - сказав Рубіо.