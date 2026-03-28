Австрія готується заборонити соцмережі дітям до 14 років

До кінця червня консервативний автрійський уряд має намір внести на розгляд парламенту законопроєкт про заборону використання соцмереж дітьми, яким не виповнилося 14 років.

Як пише BBC, головною причиною для цього кроку називають залежність, яка виникає внаслідок застосування соціальними платформами спеціальних алгоритмів. На думку австрійських міністрів, питання потрібно розглядати "у тому ж ключі, що й тютюнове куріння або вживання алкоголю".

Австралія стала першою державою світу із внесенням заборони на соцмережі для дітей до законодавства. У Франції ініціативу вже погодила нижня палата парламенту. Данія, Греція, Іспанія та Ірландія вже працюють у цьому напрямку. Серед усіх цих держав Австрія матиме найнижчий віковий ценз - 14 років замість 15 чи 16.

Компанії-власниці соціальних мереж переконують, що заборони не потрібні, адже структура платформ не передбачає можливості заводити сторінки раніше 13 років. Проте експерти критикують слабкі засоби перевірки та підтвердження віку користувачів.