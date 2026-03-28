​Зеленський: Українська армія забезпечена пальним

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що попри кризу на ринку пального в світі, українська армія «забезпечена всім».

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«На сьогодні армія забезпечена всім. У нас пріоритет – армія, ми розуміємо чіткий об'єм, скільки у нас постачання. У нас постачання дизеля і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об'єми: приблизно, 7,2-7,4 мільйони тонн на рік. В принципі, ми розуміємо, як це забезпечувати», – сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи немає ризику, що в армії закінчиться пальне.

Президент додав, що окрім контрактів на поставки пального «проговорюємо деякі ще домовленості окремі, щоби забезпечити безумовний пріоритет армії».

«Поки що скарг від армії ніяких немає. Вони забезпечені на 100%», – зазначив Зеленський.