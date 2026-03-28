Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зеленський: Українська армія забезпечена пальним

«Поки що скарг від армії ніяких немає. Вони забезпечені на 100%», - сказав глава держави.

​Зеленський: Українська армія забезпечена пальним
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що попри кризу на ринку пального в світі, українська армія «забезпечена всім».

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«На сьогодні армія забезпечена всім. У нас пріоритет – армія, ми розуміємо чіткий об'єм, скільки у нас постачання. У нас постачання дизеля і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об'єми: приблизно, 7,2-7,4 мільйони тонн на рік. В принципі, ми розуміємо, як це забезпечувати», – сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи немає ризику, що в армії закінчиться пальне. 

Президент додав, що окрім контрактів на поставки пального «проговорюємо деякі ще домовленості окремі, щоби забезпечити безумовний пріоритет армії».

«Поки що скарг від армії ніяких немає. Вони забезпечені на 100%», – зазначив Зеленський.

  • Ціни на нафтопродукти на світових ринках зазнали змін через війну в Ірані, який атакував провідних експортерів нафти і ускладнив своїми діями рух Ормузькою протокою.
  • Ця протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці — таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати — із Оманською затокою та Аравійським морем.
  • Антимонопольний комітет раніше заявляв, що перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального.
