Генштаб: українські ракети "Фламінго" уразили російський завод "Промсинтез"

Завод у Самарській області РФ спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин.

Українські ракети FP-5 "Фламінго" уразили російський завод з виробництва вибухових речовин "Промсинтез" у Самарській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 "Фламінго" завдали удару по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ", – ідеться у повідомленні.

"Промсинтез" спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів – бомб, ракет тощо.

Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні. Масштаби збитків на важливому стратегічному об'єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються.