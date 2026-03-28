Головне за ніч та ранок суботи, 28 березня: атака на Одесу, удари по Кривому Рогу, понад 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 181 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, "пірати Карибського моря", війна на Близькому Сході.

У ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару кількома десятками дронів, зокрема – по пологовому будинку. Персонал та пацієнтки на цей час були в укритті.

На момент атаки у пологовому перебували 33 пацієнтки (у тому числі 22 породіллі) та 19 новонароджених діток. Станом на 5 годину всі породіллі були переведені до інших пологових будинків, a двоє немовлят – до Одеської обласної клінічної дитячої лікарні.

Через ворожі удари по місту загинули дві людини, ще 12 – постраждали, серед них дитина. За інформацією ДСНС, у місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. Виникли пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували, попри повторні сигнали повітряної тривоги.

Серед поранених 9-річний хлопчик, п'ятеро жінок віком 29-87 років, пʼятеро чоловіків віком 42-80 років. Всіх госпіталізували.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 181 боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1300 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки і понад 70 артилерійських систем противника. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні складають близько 1 294 470 осіб.

Уранці 28 березня російські окупанти атакували промислове підприємство у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

За уточненою інформацією, загинув 28-річний чоловік.

У ніч на 28 березня (з 18:00 27 березня) противник атакував 273 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 180 із них – "шахеди".

Основним напрямком ворожого удару була Одещина.

За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Після 07.00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються", – додають у Повітряних силах.

У Карибському морі проводиться пошук двох суден, які ще 20 березня вирушили з Мексики в напрямку Куби, щоб перевезти гуманітарні вантажі в умовах американської нафтової блокади острова.

Як пише BBC, кораблі мали прибути до столиці Куби Гавани посеред цього тижня. Проте з ними було повністю втрачено зв'язок. На борту були дев'ятеро членів екіпажів - громадяни Польщі, США, Куби і Франції. Капітан одного з кораблів записував для медіа відеоповідомлення упродовж кількох днів після початку вояжу, але згодом припинив це робити.

Мексиканські морські сили використовують "усі доступні засоби" під час проведення пошуково-рятувальної операції.

